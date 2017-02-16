استخراج كتلة شعر من معدة فتاة في يبنع

المواطن – ينبع

تمكن فريق طبي في مستشفى ينبع العام من إجراء عملية جراحية ناجحة لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً حضرت إلى المستشفى صباح الأربعاء وكانت تشكو من وجود آلام شديدة في البطن مما استدعى إجراء الفحص السريري للمريضة.

وتبين وجود جسم غريب يحتل جزءاً من المعدة وعلى الفور تقرر إجراء منظار للبطن تبين من خلاله وجود كتلة من الشعر داخل البطن حيث تم إجراء عملية جراحية لاستخراج لفيف من الشعر متجمع داخل الأمعاء بطول 40 سم وقد استغرقت العملية 90 دقيقة وبفضل من الله تكللت بالنجاح والمريضة الآن بصحة جيدة.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى ينبع العام بمنطقة المدينة المنورة قد أجرى خلال العام 2016م (2815) عملية كبرى ناجحة.