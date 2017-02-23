استقالة وزير الخارجية البرازيلي لهذا السبب

المواطن – وكالات

قدم وزير الخارجية البرازيلي جوزيه سيرا, استقالته للرئيس البرازيلي ميشيل تامر لأسباب صحية .

وأوضح مكتب الرئيس البرازيلي في بيان, أن سيرا قدم استقالته للرئيس أمس, بسبب أن حالته الصحية لا تسمح له بتحمل السفريات التي يقتضيها منصبه.