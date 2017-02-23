استقالة وزير الخارجية البرازيلي لهذا السبب

المواطن – وكالات
قدم وزير الخارجية البرازيلي جوزيه سيرا, استقالته للرئيس البرازيلي ميشيل تامر لأسباب صحية .
وأوضح مكتب الرئيس البرازيلي في بيان, أن سيرا قدم استقالته للرئيس أمس, بسبب أن حالته الصحية لا تسمح له بتحمل السفريات التي يقتضيها منصبه.
المواطن – وكالات
قدم وزير الخارجية البرازيلي جوزيه سيرا, استقالته للرئيس البرازيلي ميشيل تامر لأسباب صحية .
وأوضح مكتب الرئيس البرازيلي في بيان, أن سيرا قدم استقالته للرئيس أمس, بسبب أن حالته الصحية لا تسمح له بتحمل السفريات التي يقتضيها منصبه.
قال الخبير السياسي، الدكتور عصام ملكاوي، إن إيران