استقالة وزير الخارجية البرازيلي لهذا السبب

استقالة وزير الخارجية البرازيلي لهذا السبب

2017/02/23
الساعة 9:19 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
265
0
طباعة
جوزيه سيرا

المواطن – وكالات

قدم وزير الخارجية البرازيلي جوزيه سيرا, استقالته للرئيس البرازيلي ميشيل تامر لأسباب صحية .
وأوضح مكتب الرئيس البرازيلي في بيان, أن سيرا قدم استقالته للرئيس أمس, بسبب أن حالته الصحية لا تسمح له بتحمل السفريات التي يقتضيها منصبه.

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

خبير سياسي : لهذا السبب إيران “متخوفة” من مواجهة دول الخليج

قال الخبير السياسي، الدكتور عصام ملكاوي، إن إيران