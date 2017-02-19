استمرار التحقيقات مع رئيس سامسونج في تهمة الرشوة الكبرى

المواطن – وكالات

تواصل النيابة العامة في كوريا الجنوبية لليوم الثاني على التوالي التحقيق مع رئيس مجموعة سامسونغ، لي جاي يونغ، بشأن فضيحة استغلال النفوذ التي تنطوي على الرئيسة بارك كون هاي.

وظهر لي، في مكتب فريق الادعاء في جنوب سيئول حيث يخضع للاستجواب بسبب مزاعم أنه تلقى امتيازات أعمال تجارية من خلال منح كمية كبيرة من الرشاوي إلى صديقة الرئيسة منذ فترة طويلة، وسوف يستمر اليوم الثاني من التحقيق في التركيز على المزاعم بأن لي وعد بمنح 43 بليون وون (36.3 مليون دولار) قيمة رشاوى إلى تشوي سون سيل، صديقة رئيسة كوريا الجنوبية المعتقلة حالياً في مقابل دعم الحكومة لاندماج اثنين من فروع سامسونغ في عام 2015.

وكان زعيم سامسونغ قد اعتقل رسمياً الجمعة، لكنه نفى مسبقاً كل هذه الاتهامات، مشيراً إلى أن الأموال لا علاقة لها بالحصول على امتيازات وأنه قدم المساهمات نتيجة لضغوط من الرئيسة.