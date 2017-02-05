استمرار عمليات التسجيل في حساب المواطن عبر هذا الرابط

المواطن – الرياض

تستمر اليوم الأحد عمليات التسجيل في حساب المواطن للمواطنين والمواطنات الذين تنطبق عليهم الشروط عبر الرابط التالي (هنا).

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أطلقت البوابة الإلكترونية لحساب المواطن الثلاثاء قبل الماضي بحضور الوزير علي بن ناصر الغفيص.

ويتاح التسجيل في البرنامج على مدار 24 ساعة يومياً، كما أن البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن هي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين في البرنامج.

يذكر أنه تم إلحاق جميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي ببرنامج حساب المواطن وبإمكان المستبعدين من برنامج الضمان الاجتماعي التسجيل في برنامج حساب المواطن في حال انطباق جميع شروط البرنامج عليهم.

ويعد برنامج حساب المواطن من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق “رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.