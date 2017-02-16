“استهتار” طبيب يدهور حالة مريضة بمستشفى المزاحمية بالرياض

المواطن - وليد الفهمي - الرياض

تسبّب استهتار وعدم مبالاة أحد الأطباء بحياة المرضى في تفاقم حالة أحد المرضى بمستشفى المزاحمية.

وفي التفاصيل، تحدث المواطن سعد السهلي، في شكوى تلقّتها “المواطن“، قائلًا إن ابنة اخته -ذات الــ 19 عامًا- تعرّضت مساء يوم الأربعاء 20 – 4 لدوخة، وفقدان للذاكرة، وتلعثمٍ في الكلام مما استدعى الذهاب بها إلى طوارئ مستشفى المزاحمية للاطمئنان على صحتها، وإسعافها قبل تدهور حالتها.

وأضاف: “عند دخولنا للطوارئ، قامت إحدى الطبيبات بعمل بعض التحاليل الروتينية، مع إعطائها مغذٍ بدون إجراء أي أشعة، أو تخطيط قلب، وحقنها بمغذٍ لا يقدم ولا يؤخر في كشف أو علاج حالتها الصحية الصعبة، مع أنه كان من المفترض أن يتم تنويمها كون حالتها تستدعي ذلك”.

وأكمل: “تم إخراجها من الطوارئ، وكانت حالتها على ما هي، ولم تتغير، وتم تحويلها للعيادات الخارجية بقسم الباطنة يوم الخميس، الموافق 21- 4، للعيادة، ومن الوهلة الأولى وعند دخولنا للدكتور، لم يكن -وبكل آسف- مهتمًا بالمريضة التي لا تعي ما يدور حولها”.

وأردف: “كان جالسًا على كرسيه بكل أريحية، وعند سؤاله عن حالة ابنة اختي المريضة، تحدّث الدكتور قائلًا إنها (سليمة وتهزر)، مضيفًا أنها يجب أن تُعرض على طبيبٍ نفساني”.

واستغرب السهلي في حديثه: “كيف شخّص الطبيب أن المريضة تحتاج إلى طبيبٍ نفساني؟، وهو لم يتحرك من مكانه أو حتى يقيس مدى الإدراك لديها، أو التركيز، أو وعيها؟!

واستطرد السهلي حديثه: “قمنا بعد الظهر من اليوم نفسه بالذهاب بها إلى مستشفى الملك خالد الجامعي، وأُدخلت الطوارئ، واكتشفوا أن لديها جلطة في الجانب الأيسر من الدماغ، بالإضافة إلى إعطائها مسيل للدم، وعمل تخطيط للقلب مع منظار للقلب”.

وأردف أنه تقدّم بعد ذلك بشكوى لإدارة مستشفى المزاحمية للتحقيق فيما أسماه مهزلة، حيث طلبوا تقريرًا من المستشفى الجامعي، مع التحفّظ على ما لدى الطبيب من أوراق، حيث بيّنوا أنه سوف يتم الرفع بها للمديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض لتشكيل لجنة بذلك، وقبل ما يقارب 4 أيام من الآن، وبعد تحسّن حالة ابنة اخته تدريجيًا، خرجت من المستشفى الجامعي.

وطالب السهلي -في ختام شكواه- بضرورة محاسبة المقصرين عن تدهور حالة ابنة اخته وعدم المبالاة بصحتها.

وتحتفظ “المواطن” بالأوارق الخاصة بالحالة.