اعتقال 4 مشتبهين بالتخطيط لهجوم إرهابي في فرنسا

المواطن – نت

أوقف أربعة أشخاص الجمعة في مدينة مونبولييه (جنوب)، بينهم فتاة في ال16 من العمر، يشتبه في تخطيطهم للقيام بهجوم في فرنسا، حسب ما أفاد مصدر من الشرطة.

وتابع المصدر “الرغبة في الانتقال إلى التنفيذ وصناعة عدة عبوات ناسفة كانتا تتحققان على ما يبدو” مشيداً بـ”إفشال محاولة لشن هجوم”.

وأوضح مصدر آخر من الشرطة أن “المشتبه فيهم الأربعة وأعمارهم 16 و20 و26 و33 عاماً أوقفوا بعد شرائهم مادة الأسيتون” التي يمكن استخدامها لصنع عبوة ناسفة.

ومن بين الموقوفين، فتاة في ال16 من العمر تم رصدها على شبكات التواصل الاجتماعي بعد أن عبرت عن رغبتها في التوجه إلى سوريا والعراق وفي ضرب مصالح فرنسية.

وأوضح مصدر قضائي أن السلطات ضبطت خلال عملية التفتيش مادة بيروكسيد الأسيتون الشديدة الانفجار لكن بشكل غير ثابت، بالإضافة إلى أسيتون وماء الأوكسجين وحقن وقفازات واقية.

ولا تزال فرنسا التي تفرض حالة الطوارئ منذ الاعتداءات الإرهابية في 2015 و2016 تواجه تهديداً إرهابيا “عاليا جدا”.

وفي الثالث من فبراير، هاجم مصري في ال29 من العمر، يحمل ساطوراً في كل يد، عسكريين أمام متحف اللوفر في باريس.