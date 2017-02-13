اعتماد مستشفى الملك فهد بالمدينة كمركز تدريبي للصيدلة السريرية

المواطن – المدينة

حازت مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن برنامج تدريبي في تخصص الصيدلية السريرية.

ويعتبر البرنامج أول برنامج متخصص للصيادلة يحصل على هذا الاعتماد في المنطقة الغربية وفي المدينة المنورة تحديداً، وقد تم اعتماد البرنامج لمدة خمس سنوات وهي المدة القصوى للاعتماد إثر استيفائه جميع معايير ومتطلبات هيئة التخصصات الصحية.

وأوضح مساعد المدير العام للخدمات الطبية المساعدة هيثم بن جميل الطيب أن صحة المدينة تسعى لإقامة مثل هذه البرامج بالمنطقة وذلك لمواكبة خدمات الرعاية الصيدلية على مستوى العالم عن طريق تخريج صيادلة ممارسين للصيدلية السريرية خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأضاف أن عدم وجود برنامج الإقامة السعودية للصيدلية السريرية بالمنطقة الغربية ككل أدى إلى عدم توفر العدد الكافي من الصيادلة حاملي برنامج الإقامة السعودية للصيدلية السريرية وستكون الجهة الراعية للبرنامج الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة الخدمات الطبية المساعدة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية في حين سيتولى تنفيذ البرنامج إدارة الرعاية الصيدلية بصحة المدينة تحت إشراف مدير الإدارة د. وداد العنزي، وسيتم التنسيق مع كليات الصيدلة لدعم البرنامج بالمدربين.