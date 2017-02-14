اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية في ماليزيا

قُتل الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في ماليزيا، صباح أمس، بحسب نبأ عاجل بثته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية يونيهاب.

وقالت يونهاب، نقلاً عن مصدر في حكومة كوريا الجنوبية، إن كيم جونغ نام قُتل صباح الاثنين في ماليزيا ولم تذكر المزيد من التفاصيل.

من جهة أخرى قالت قناة تشوسون الفضائية نقلاً عن عدة مصادر في حكومة كوريا الجنوبية، إن كيم جونغ نام تم تسميمه في مطار بكوالالمبور على أيدي امرأتين يعتقد أنهما عميلتان سريتان هاربتان من كوريا الشمالية بحسب سكاي نيوز العربية.

وقالت الشرطة الماليزية إن رجلاً غير محدد الهوية من كوريا الشمالية توفي في الطريق إلى المستشفى من أحد مطارات كوالالمبور، وقالت الشرطة إنه لم يتم التحقق من هوية الرجل.