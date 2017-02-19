اكتشاف ثغرة خطيرة بتطبيقات السيارات تسهل سرقتها

المواطن – وكالات

أكد باحثون أمنيون من شركة كاسبركي لاب أنه من السهل على الهاكرز اختراق الملايين من السيارات، وذلك ببساطة عن طريق قرصنة تطبيقات الهواتف الذكية، واستخدامها لفتح السيارات والعبث بها بكل سهولة.

وقرر الباحثان ميخائيل كوزين وفيكتور تشيبيشيف تحليل 9 تطبيقات أندرويد مختلفة مخصصة للسماح للسائقين بتحديد موقع السيارات بسهولة وفتحها عبر الهاتف الذكي، فكل تطبيق تم تحميله نحو 10 آلاف مرة على متجر جوجل بلاي.

واكتشف الباحثون أن جميع التطبيقات تحتفظ بأسماء المستخدمين وكلمات السر غير مشفرة ويتم تخزينها، جنباً إلى جنب رقم تعريف السيارة (VIN) دون حماية، وهو خطأ فادح وخطير.

ولا تتحقق التطبيقات ما إذا كان المستخدم لديه حق الوصول إلى الجهاز، كما تتيح بعض التطبيقات قراءة رمز التطبيق أو حفظ البيانات إلى الهاتف، لذا يصبح من السهل التحكم في التطبيق من خلال مهاجمة الهاتف بفيروس أو القيام بعمل Root للجهاز مما يعني سهولة سرقة السيارة من قبل الهاكرز واللصوص.