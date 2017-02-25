اكتشاف عملية تجسس إلكتروني في المملكة تستهدف جهات “حساسة”

المواطن - عبد الرحمن دياب

كشف المتخصص في أمن المعلومات، ياسر الرحيلي، عن أنه تم اكتشاف عملية تجسس إلكتروني تستهدف جهات حساسة بهدف سرقة ملفاتهم، وكلمات السر الخاصة بهم، وأيضًا محادثاتهم.

وقال الرحيلي في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي على (تويتر): “اكتشاف عملية تجسس إلكتروني تستهدف جهات حساسة وبعض الأشخاص المهمين، وتسرق ملفاتهم، وكلمات السر الخاصة بهم، بالإضافة إلى تسجيل ما يدور حول الجهاز من محادثات”.

وتابع: “العملية استهدفت بشكلٍ أساسي أوكرانيا، لكن وصلت إلى السعودية وأستراليا، وأغلب الإصابات حول أنظمة التحكم ومراقبة الأنظمة الصناعية للغاز والزيت”.

وأردف: “من خلف العملية هم محترفون جدًا، وهم في الغالب شركة متخصصة تدعمها دولة، حيث استخدموا الدروب بوكس لجمع المعلومات وتحليلها، وأطلق على العملية BUGDROP”.

وختم بقوله: “للشركات، يجب مراقبة وحظر الدخول للخدمات السحابية، مثل DropBox وغيرها، ويجب على الأفراد تغطية المايكروفون في الأجهزة الشخصية، بالإضافة إلى الكاميرا”.