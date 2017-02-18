اكتشاف كائنات حية خاملة عمرها 50 ألف عام

المواطن – وكالات

اكتشف علماء بعض أشكال الحياة الغريبة التي تعود لـ50 ألف سنة داخل بلورات كريستالية في أحد الكهوف المهجورة شمالي المكسيك.

وكشفت رئيسة معهد البيولوجيا الفلكية التابع لوكالة ناسا، بينيلوبي بوسطن، العثور على ميكروبات غريبة وقديمة خاملة في كهوف بمنطقة نايسا في المكسيك، مشيرة إلى أن تلك الميكروبات تمكنت من البقاء من خلال العيش على المعادن مثل الحديد والمنغنيز.

وأضافت أن هذا الاكتشاف يعد دليلاً على قدرة الميكروبات على العيش في ظروف صعبة على الأرض، وفقاً لصحيفة “الغارديان” البريطانية.

وأشارت بوسطن رئيسة المعهد إلى أن الاكتشاف يأتي بعد 9 سنوات من البحث، موضحة أن نتيجة البحث لم تنشر حتى الآن في أي مجلة دورية علمية.

وتعتزم بوسطن إجراء مزيد من الفحوص الجينية التي توصلت إليها من خلال المختبر أو الموقع ذاته.