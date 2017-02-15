الآن أمطار غزيرة على أبها تستمر حتى التاسعة

المواطن__سعيد مشهور_ابها

تشهد مدينة أبها وضواحيها، الآن، تساقط الأمطار بغزارة في استمرار للحالة الجوية التي شهدتها على مدار الأيام الماضية.

وقد أوردت الأرصاد تنبيهاً متقدماً على عسير بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تستمر حتى التاسعة مساء.

وكانت عسير قد شهدت أمطاراً غير مسبوقة ما نتج عنه تضرر العديد من المباني وانهيارات بعض الطرق واحتجاز العشرات داخل مركباتهم.

وأهاب الدفاع المدني بالمواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

من جهة أخرى قرر تعليم عسير استمرار تعليق الدراسة يوم غد الخميس بعد أن أكدت تقارير الأرصاد الجوية استمرار الحالة المطرية إلى ما بعد يوم الخميس.