الآن .. هطول أمطار غزيرة على الرياض

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المواطن – الرياض

تشهد أحياء العاصمة الرياض حالياً هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

وفي سياق متصل أهاب الدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين توخي الحذر وتجنب تجمعات الأمطار ومجاري السيول والأمطار، واتباع وسائل السلامة.