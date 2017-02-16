الآن .. هطول أمطار غزيرة على الرياض

الآن .. هطول أمطار غزيرة على الرياض

2017/02/16
الساعة 3:01 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن توثق أمطار جدة ‫(207443293)‬ ‫‬ ‫‬

المواطن – الرياض

تشهد أحياء العاصمة الرياض حالياً هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

وفي سياق متصل أهاب الدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين توخي الحذر وتجنب تجمعات الأمطار ومجاري السيول والأمطار، واتباع وسائل السلامة.

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