الأحمر يُشيد بدور التحالف العربي في تحرير ميناء المخا

المواطن - واس

أشاد نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، بالدور الذي لعبته دول التحالف العربي في نجاح عملية تحرير ميناء ومدينة المخا من الانقلابيين.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، ناقش الأحمر، في اتصالٍ هاتفي أجراه مع نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية اللواء الركن أحمد سيف اليافعي، مستجدات الأوضاع الميدانية والانتصارات التي حققها الجيش في مدينة وميناء المخا الاستراتيجيتين من ميليشيا الانقلاب.

وشدّد الأحمر على ضرورة تثبيت الأمن والاستقرار بالمناطق المحررة من ميليشيا الحوثي والمخلوع، لافتًا إلى أهمية رفع الحس الأمني، واليقظة، والصبر، والثبات، والعمل على تثبيت الأمن والاستقرار بالمناطق التي تم تحريرها.