الأحوال المدنية تفتتح مكتباً نسائياً في بيشة

المواطن – بيشة

بدأت الأحوال المدنية باستقبال المواطنات بمكتبها الجديد في محافظة بيشة، والذي يُقدم جميع خدمات السجل المدني كإصدار الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة.

ويحتوي المكتب على وحدات خدمة شاملة بالإضافة إلى صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات ويقوم بتشغيله كوادر نسائية مدربة على أعلى مستوى.

من جانبها أوضحت مساعدة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية للمكاتب النسائية الجوهرة الشبانة أن الأحوال المدنية تعمل بشكل دؤوب ومستمر لزيادة المكاتب النسائية على مستوى المملكة، نظراً لوجود عدد كبير من النساء السعوديات اللاتي لم يستخرجن هوية وطنية.

وأضافت: “الأحوال المدنية في طريقها لافتتاح عدد من المكاتب خلال الفترة المقبلة حسب الخطة المعدة للتوسع في مكاتب الخدمات بمتابعة مستمرة من معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية الأستاذ ناصر بن عبدالله العبدالوهاب، بالإضافة إلى تسيير الوحدات المتنقلة للمحافظات والقرى التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، لخدمة أكبر عدد من النساء في المملكة”.