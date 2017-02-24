الأرانب قد تساهم بعلاج سرطان الدم

المواطن- نت

كشفت دراسة علمية حديثة أن الأرانب يمكن أن تستخدم كعلاج لسرطان الدم القاتل في المستقبل.

ووفقاً لموقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أشارت البحوث الجديدة، إلى أنه تم العثور على فيروس لا يوجد إلا في الأرانب للقضاء على سرطان نخاع العظام العدواني.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون الأمريكيون والنرويجيون بتطبيق العلاج على الفئران، ووجدوا أن الفيروس الموجود في الأرانب يعزز سلالة معينة في جهاز المناعة ويسمح لها باستهداف وتدمير الأورام.

ويعتقد الباحثون أن النتائج يمكن أن تفتح أبواباً جديدة لأشكال عديدة من السرطان، إذا نجح هذا الأسلوب في البشر.

وأوضح الباحثون أن المايلوما المتعددة (MM)، الذي يصعب علاجها، هو الشكل الثاني الأكثر شيوعاً من سرطان الدم، ويتم حالياً علاج المرضى عن طريق زرع الخلايا الجذعية لمحاولة التغلب على هذا المرض، ولكن هناك العديد من حالات الانتكاس، مما يجعله أكثر فتكاً، وفى كثير من الأحيان يفشل العلاج لإزالة كافة الخلايا السرطانية.

ووجد الباحثون من كلية الطب بجامعة ساوث كارولينا الأمريكية وجامعة أوسلو النرويجية أن استخدام فيروس الورم المخاطي (MYXV) الموجودة فقط في الأرانب ينجح في القضاء على المايلوما المتعدة “MM”، إضافة إلى أنه يمنع انتكاس المرض.

واكتشف الباحثون أنه يقلل حجم الأورام في ثلثي القوارض التي طبق عليها العلاج، وفي ربع الحيوانات، قام بالقضاء التام على المرض.