الأرصاد : استمرار السحب الرعدية الممطرة على 7 مناطق

المواطن – واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق الرياض ، نجران ، جازان ، عسير والباحة تمتد الى الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي،وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ،وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.