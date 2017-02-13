الأرصاد : الأحوال الجوية الشتوية مستمرة على هذه المناطق

المواطن – سعيد ال هطلاء – عسير

شهد العديد من محافظات ومراكز وقرى منطقة عسير هطولَ أمطار غزيرة إلى متوسطة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بعسير العقيد محمد العاصمي أن الأمطار التي شهدتها بعض محافظات ومراكز منطقة عسير، اليوم، والتي ورد عنها إشعار لمركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير كانت ما بين غزيرة ومتوسطة إلى خفيفة على النحو التالي:

محافظة ظهران الجنوب:-

– البلد أمطار خفيفة

محافظة بلقرن:-

– البلد أمطار خفيفة إلى متوسطة

– الشفا أمطار خفيفة إلى متوسطة

– باشوت أمطار خفيفة إلى متوسطة

– البشاير أمطار خفيفة إلى متوسطة

– عفراء أمطار خفيفة إلى متوسطة

محافظة طريب:-

– الصبيخه أمطار خفيفة

محافظة سراة عبيدة:-

– البلد أمطار خفيفة

محافظة بيشة: –

– الجنينه أمطار خفيفة

محافظة تثليث: –

– قرية الهدود أمطار من متوسطة إلى غزيرة

محافظة تنومة: –

– البلد أمطار خفيفة

محافظة المجاردة: –

– البلد أمطار من متوسطة إلى غزيرة

محافظة بارق: –

– البلد أمطار خفيفة

محافظة النماص: –

– بني عمرو أمطار خفيفة