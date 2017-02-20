الأرصاد: الحالة المطرية تعود إلى الشرقية نهاية الأسبوع

المواطن – الدمام

كشف مدير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية محمد فائز الشهري أن معدل الأمطار يوم الخميس الماضي بلغت 77.6 ملم، فيما سجلت يوم الجمعة الماضية 52.2 ملم في مرصد الظهران بمجموع إجمالي 129.8 ملم.

وأضاف الشهري أن معدل الأمطار في مرصد الدمام والذي يقع في مطار الملك فهد الدولي أقل بكثير من مرصد الظهران؛ لأن السحابة المطرية كان أغلبها من جنوب المطار وعلى الدمام والخبر والظهران والثقبة ويمثل مرصد الظهران تقريباً 80% من الدمام والخبر والظهران والثقبة.

وأضاف الشهري أن الحالة المطرية استمرت عشرين ساعة متواصلة من الساعة الخامسة عصر الخميس الماضي حتى الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الجمعة الماضي بمعدلات متفاوتة، فبعض الساعات تكون 18 ملم وبعضها 1 وبعضها يصل إلى 9ملم، وكان الإجمالي 129.8 ملم وهي أعلى ما سجله المرصد بالمنطقة الشرقية في آخر عشر سنوات ماضية، وكانت أعلى معدل أمطار في 2007م هي 28.5 ملم.

وتوقع الشهري أن تعاود حالة المطر الخميس المقبل وتستمر ليومين وتكون خفيفة وليست مثل السابقة حسب التوقعات الجوية، وختم الشهري بالقول إن التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة بإرسال التقارير لهم بالإضافة إلى رسالته للمواطنين بمتابعة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على الإنترنت وخاصة الإنذار المبكر.