الأرصاد تتوقع سحباً رعدية ممطرة ونشاطاً للرياح على 8 مناطق

المواطن – واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى المرتفعات الجنوبية الغربية .

ولاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق نجران ، جازان ، عسير و الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة .

كما توقعت أن تكون حالة السماء غائمة جزئياً على المنطقة الشرقية قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على الأجزاء الشمالية منها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.