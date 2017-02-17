الأرصاد في تقريرها لـ “طقس الجمعة” : سحب ممطرة على هذه المناطق

المواطن ـ الطقس:

رجّحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال وغرب ووسط المملكة.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة – بمشيئة الله تعالى -، أنّه “تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، ونجران، وعسير، والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على الأجزاء الشمال شرقية من المملكة”.

وأبرزت أنَّ “حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمال غربية على الجزء الشمالي والأوسط 15-40 كم/ ساعة، وجنوب غربية إلى شمال غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 – 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج”.

وأشارت إلى أنّه “تكون الرياح على الخليج شمال غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج”.