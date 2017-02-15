الأمطار والسيول تعزل قرية الأهمال برجال ألمع.. والحل “المشي”!

المواطن - سعيد آل هطلاء - رجال ألمع

عزلت الأمطار والسيول التي هطلت أمس قرية الأهمال برجال ألمع، ولم تحرّك الجهات المعنية ساكنًا حتى إعداد هذا التقرير.

وأوضح المواطن أحمد علي الألمعي، في رسالةٍ لـ”المواطن“، أنه لا يوجد سوى منفذ وحيد لقرية الأهمال، وقد جرفته الأمطار والسيول، وكذلك الطرق الداخلية، كما تعذّر على الدفاع المدني وطرق عسير فتح الطريق لأهالي القرية بالرغم من التواصل من أمس.

وتابع: “ما لنا طريقة سوى المشي سيرًا على الأقدام لتوفير بعض احتياجات أهالينا من المحلات القريبة التي تبعد عنا كثيرًا، وبعض الأهالي عجزوا عن توفير الغذاء لأهاليهم، والجهات المعنية تعد ولم تنفّذ شيئًا”.

وأردف: “نناشد أمير المنطقة أن يوجه الجهات ذات العلاقة بإغاثة أهل القرية، والنظر أيضًا في مشروع العقبة الذي أوقف من الوزارة دون وجه حق ودون دراسة”.