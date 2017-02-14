الأمم المتحدة تحذر من وقوع كارثة إنسانية في سوريا

المواطن – نت

حذر المنسق المقيم للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية في دمشق، علي الزعتري، من أن الوضع في 4 مناطق سورية محاصرة ينذر بكارثة إنسانية وشيكة، مناشدًا الأطراف كافة السماح بإيصال مساعدات عاجلة إلى 60 ألف شخص من سكانها.

وطالب الزعتري، في بيان، “جميع الفرقاء بالتوافق من أجل الوصول الفوري إلى البلدات الأربع المحاصرة، الزبداني والفوعة وكفريا ومضايا، حيث يقطن ستون ألفاً من الأبرياء ضمن حلقة مفرغة من العنف اليومي والحرمان، يسود فيها سوء التغذية وانعدام الرعاية الطبية المناسبة”.

وقال إن الوضع ينذر بكارثة إنسانية وشيكة، ولذلك نحن بحاجة إلى ترسيخ مبدأ حرية الوصول إلى المحتاجين الآن، دونما الطلب المتكرر للوصول.