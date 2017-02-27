“الأمن الفكري” تضع بصمتها في معرض المعهد العلمي “آمن 2” بالدرعية

المواطن ـ الرياض:

تشارك الإدارة العامة للأمن الفكري بوزارة الداخلية، عبر جناح توعوي، ضمن فعاليات معرض “أمن 2″، الذي افتتحه يوم أمس محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، ومدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء أ. د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل.

واستمع سموه ومعالي مدير الجامعة خلال زيارتهما لمعرض الإدارة العامة للأمن الفكري، إلى شرح عن محتويات الجناح ودور الإدارة للتوعية عن مخاطر الفكر المتطرف.

وتأتي المشاركة في مثل هذه الفعاليات من طرف الإدارة العامة للأمن الفكري، ضمن مناشط الإدارة والتعريف بمخاطر الفكر المتطرف، وامتداداً لمشاركاتها الدائمة في جميع المهرجانات والفعاليات في أرجاء الوطن كافة.

يذكر أنّه يهدف المعرض إلى تعزيز الأمن الفكري والسلوكي لأفراد المجتمع. كما خصص وسم “معرض أمن 2″، لجميع المشاركات.