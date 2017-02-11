الأمين العام للأمم المتحدة يصل الرياض .. والجبير يستقبله

المواطن - الرياض

استقبل وزير الخارجية عادل الجبير، مساء اليوم، السبت، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الذي وصل إلى المملكة في زيارةٍ رسمية.

وكان الجبير في استقبال أنطونيو جوتيريس، ومعه المندوب الدائم، ووكيل الوزارة لشؤون المراسم.

وأمس، الجمعة، أعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام سيبدأ زيارة إلى تركيا، ثم يزور المملكة، والإمارات، وسلطنة عمان، وقطر، ومصر لمناقشة عدد من القضايا ذات الأهمية الإقليمية والعالمية.

وبحسب البيان، سيشدّد جوتيريس -خلال الزيارة- على الحاجة إلى إعادة بناء الثقة في المجتمع الدولي من أجل معالجة التحديات الملحّة: السلام، والأمن.