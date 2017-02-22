الإباحية طريق الهاكر لاختراق هاتفك الذكي.. هذا هو الحل

المواطن - وكالات

لا يسمح متجر Google Play بعرض التطبيقات الإباحية، لكن ما يزال هناك الكثير من الطرق التي يمكن أن يلجأ إليها بعضهم لتحميل هذا المحتوى على هواتفهم الذكية مثل طريقة APK، ولكن هذا الأمر غير آمن بأي شكل من الأشكال، إذ كشف الباحثون من شركة الأمن السيبراني ESET أن الهاكرز أصبحوا يستخدمون تطبيقات إباحية وهمية ومزيفة لاستدراج المستخدمين والسيطرة على هواتفهم الذكية.

وبحسب تقرير على موقع “ميرور” البريطاني، فتزعم الشركة أن القراصنة عملوا إلى تصميم تطبيقات إباحية تحمل اسم مواقع شهيرة تبدو في ظاهرها حقيقية، ولكنها خبيثة، وتعطيهم حق الوصول المباشر إلى الهواتف الذكية الخاصة بالمستخدمين.

والحل لتجنّب هذا الأمر هو الابتعاد تمامًا عن تحميل أي تطبيق من مصادر غير شرعية وموثوق بها، لأن الهاكرز يبتكرون طرقًا مختلفة من يومٍ لآخر لخداعك.