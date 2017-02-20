الإسكان تجيب عن استفسارات “المواطن” حول إمكانية إلغاء المنتج السكني والعودة إلى العقاري

المواطن – شريف النشمي – الرياض

أكدت وزارة الإسكان أنه يحق للمستفيد رفض المنتج ولا يحق له التنازل لشخص آخر وبينت أن على المستفيد المدرج في قائمة الصندوق والوزارة معًا أن يختار بينهما قبل رفض منتج التخصيص .

وردًّا على استفسارات ” المواطن ” : هل يحق لمواطن أن يتنازل لمواطن آخر عن أحد المنتجات السكنية بمقابل أو بغير مقابل مالي؟ أوضح المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال آل سعود أنه : يحق للمستفيد رفض المنتج، ولا يحق له التنازل لشخص آخر عن أحد المنتجات التي تم تخصيصها له.

وقال أيضًا ردًّا على استفسار ” المواطن ” والذي جاء فيه : مواطن كان على قوائم انتظار الصندوق العقاري ثم انتقل إلى الإسكان وتم منحه فيلا هل يستطيع إلغاء الفيلا والعودة إلى الصندوق العقاري؟

فأجاب : إذا كان المستفيد مدرجاً في قائمة الوزارة والصندوق معاً يحق له الاختيار بينهما ولكن عليه التأكد من ذلك قبل رفض منتج التخصيص.