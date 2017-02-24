الإطاحة بأربعيني صدم مركبة متوقفة وحاول الفرار من مركز ضبط أمني بـ#الرياض

المواطن ـ الرياض:

أوقفت شرطة منطقة الرياض، مواطنًا في العقد الرابع من العمر، بعدما صدم مركبة في أحد مراكز الضبط شمال العاصمة، وحاول الفرار من مركبة رسمية بصدمها أيضًا.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد فواز الميمان، أنَّ الأجهزة الأمنية في المنطقة، استوقفت قائد مركبة من نوع “فورد تورس”، في وقت متأخر مساء أمس الخميس، إثر قيامه بصدم مركبة مدنية، كانت تقف أمامه في أحد مراكز الضبط الأمني شمال العاصمة الرياض، وارتكاب الفرار.

وأبرز الميمان، أنَّ “الرجل صدم أيضًا مركبة رسمية قامت بمتابعته؛ مما استدعى التعامل معه بما يقتضيه الموقف، والسيطرة عليه دون وقوع أي إصابات – و لله الحمد – وتوقيفه”.

وأشار إلى أنَّه “تبيّن أنّه سعودي الجنسية، في العقد الرابع من العمر، وتم توقيفه بمركز الشرطة المختص، بعد حجز مركبته، ورفع ما بها من آثار للتحقق من سجله، ومعرفة دوافعه”.

وأضاف “تم إشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض، بغية إكمال اللازم من قبلهم حسب الاختصاص”.