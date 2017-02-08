الإطاحة بعصابة سرقة المحال في #جدة

المواطن _وليد الفهمي_ جدة

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة جدة من القبض على عصابة تم رصدها أثناء القيام بسرقة أحد المحال بجدة.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي أنه بتاريخ ١٤٣٨/٤/٧ تلقى مركز الشرفية بشرطة محافظة جدة بلاغاً يتضمن تعرض أحد محال بيع المواد الغذائية للسرقة من داخله.

وأضاف أنه على ضوء ذلك البلاغ تم تشكيل فريق بحث وتحر لسرعة ضبط الجناة لا سيما بعد انتشار مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يؤكد أن من قام بتلك السرقة مجموعة أشخاص، وذلك بعد قيامهم بتشكيل عصابة للقيام بتلك السرقات حيث تمكن بعون من الله وتوفيقه بحث المركز من تحديد هويات الجناة وضبطهم.

وأشار إلى أنه اتضح أنهم أربعة أشخاص وامرأة وطفل من جنسية عربية، يتمثل أسلوبهم الإجرامي بإشغال العاملين بالمحل وقيام الطفل المرافق لهم بعملية سرقة النقود من الصندوق، وبسماع أقوالهم أقروا بما نسب إليهم وكذلك قيامهم بحوادث أخرى مشابهة لأسلوبهم الإجرامي، تم إيقافهم لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي تمهيداً لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.