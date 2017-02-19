الإطاحة بـ 11 إثيوبيًا متورطًا بسرقة أكثر من مليون ريال لعملاء البنوك بالرياض

المواطن - الرياض

ضبطت قوات الشرطة في الرياض 11 متهمًا مخالفًا لنظام الإقامة، ويسلبون عملاء البنوك.

وصرّح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه إلحاقًا للإيضاح الصادر بتاريخ 12-5 -1438، المتضمن ضبط جناة من الجنسية الإثيوببة يخالفون نظام الإقامة، حيث أقرّا بتعقّب أحد المواطنين بعد خروجه من أحد البنوك، وسلبه عن سابق إصرار وترصّد، وتهديده بسلاحٍ أبيض، وارتكاب الفرار لجهةٍ غير معلومة، فعليه، عمدت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض إلى تشكيل فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة، فضلًا عن تكثيف البحث والتحري على جميع المحاور، وزرع المصادر، وتوزيع الكمائن لضبط كل من تحوم حوله الشبهة في الترصّد لعملاء البنوك وتتبّعهم.

وأكّد على أن هذا أسفر عن الإيقاع بالمتهمين، فضلًا عن ضبط 11 متهمًا من بني جلدتهما -في العقدين الثالث والرابع من العمر، ومخالفين لنظام الإقامة- في كمائن مُحكمة، حيث أقرّوا مجتمعين بصلتهم بما يربوا عن 11 واقعة سلب تعرّض لها بعض المواطنين أو المقيمين تحت تهديد السلاح الأبيض، متقاسمين الأدوار والمسروقات فيما بينهم، إذ بلغت جملة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها مليون و150 ألف ريال، كما أقرّوا باستئجار مركبات بطريقةٍ غير نظامية استخدموها في تعقّب المجني عليهم.

ولفت إلى أنه تم إيقافهم رهن التوسّع في التحقيق معهم لتحديد صلتهم بالبلاغات الأخرى المقيّدة ضد مجهول، والتعميم عن أوصافهم وأسلوبهم الإجرامي على كل شرط مناطق المملكة، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم.

وشدّد على أن الأجهزة الأمنية كافة حريصة على أمن وسلامة المواطن والمقيم في هذا البلد المبارك، وأنها ستضرب بيدٍ من حديد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذا الوطن، كما أهاب بالجميع بعدم تداول النقد بكميات كبيرة، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات المختصة عبر قنوات متعددة بما يكفل أمنهم وسلامتهم.