الإمارات الأولى عربيًا في الحرية الاقتصادية.. وهذا ترتيب المملكة

المواطن - الرياض

حلّت دولة الإمارات في صدارة قائمة مؤشر “هيرتيج فاونديش” للحرية الاقتصادية عربيًا لعام 2017، حيث جاءت في المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعالميًا، احتلّت الإمارات المركز الثامن، حيث تفوقت في المؤشر -الذي ضم 180 دولة- على اقتصادات عريقة مثل أيرلندا التي جاءت في المركز التاسع، والمملكة المتحدة 12، وهولندا 15، والولايات المتحدة 17، والدانمارك 18.

وسجّل مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2017 صعود الإمارات لمراكز متقدمة عن العام السابق، حيث قفزت من المرتبة 25 عالميًا والثانية عربيًا في نسخة 2016، لتحتل المرتبة الأولى عربيًا والثامنة عالميًا، بينما تذيّلت اليمن، وسوريا، وليبيا، والعراق القائمة، فيما احتلّت قطرالمرتبة الثانية عربيًا والـ (29) عالميًا، تلتها البحرين (44) عالميًا، فالأردن (53)، وحلّت الكويت في المركز الـ 61 عالميًا والمركز الخامس عربيًا، تليها السعودية (64)، والمغرب (86)، وتونس (123)، ولبنان (137)، ومصر (144)، والسودان (164)، والجزائر (172).