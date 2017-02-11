الإمارات ترفع حظر السفر إلى تركيا

الإمارات ترفع حظر السفر إلى تركيا

2017/02/11
الساعة 4:55 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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الامارات تركيا

المواطن – وكالات

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية اليوم، السبت رفع التحذير من السفر إلى تركيا.

وأوصت خارجية الإمارات مواطني الإمارات بالتواصل مع السفارة في أنقرة والقنصلية في إسطنبول لإعلامهم بمقر إقامتهم والتسجيل في خدمة تواجدي.

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