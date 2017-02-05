الإنستغرامية “شيمي” موهبة صوتية تلامس الخمسة ملايين متابع

المواطن – الرياض

تواصل الموهوبة “شروق” – أو كما يطلق عليها “شيمي” – نشر يومياتها الصوتية عبر سناب شات وإنستغرام بشكل عفوي ، حيث حققت متابعين عبر إنستغرام بما يقارب خمسة ملايين متابع . وعبر كليب ” أحلم ” حققت الموهبة الصوتية ما عجزت عن تحقيقه أعمال فنية أخرى لأهم انجوم العرب ، إذ بلغ عدد مشاهدي الكليب أكثر من 11 مليون مشاهد وأكثر من 9،000 تعليق .

وترفض ” شيمي ” تشبيهها ببعض الفنانين والفنانات ، مؤكدة أنها مُقتنعة بأن كل موهوب له طريقة خاصة في تقديم العمل والرسالة التي يهدف إليها بالطريقة التي تناسبه ، مشددة على أنها تحسب خطواتها بكل دقة وحرص ، ولا تقوم بأي خطوة دون دراستها بشكل مستفيض . وتقول شيمي إنها تستعين بأسرتها للاستنارة بآرائهم وخبراتهم في كل خطوة تخطوها، وهذا ما أعتبرته من أهم أسرار نجاحاتها.

يذكر أن ” أحلم ” أنتجته ” صدى دان ” في تعاون مع الشاعر عجلان ثابت والملحن هاني الشيباني وياسر علي وتوزيع محمد كامل، وحمل الكليب توقيع صاحب الفكرة معين موشجي.







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