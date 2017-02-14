الاتحاد يستعيد النقاط المفقودة!

المواطن ـ محمد سلام

تترقّب جماهير نادي الاتحاد -خلال الأيام المقبلة- قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن إعادة الـ 3 نقاط إلى الفريق الاتحادي في بطولة الدوري التي تم خصمها على خلفية أزمة مستحقات المحترف الأرجنتيني السابق مانسو.

وتلقّى الاتحاديون نبأ سارًا عن طريق الناقد الرياضي سعود الصرامي الذي أعلن -عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”- أن الأسبوع المقبل سيشهد إعلان لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم إعادة الـ 3 نقاط إلى الاتحاد في بطولة الدوري، وذلك طبقًا للمادة 26\55.

وأوضح بحسب المحامي الأسباني خوان كريسبو، محامي الاتحاد في القضايا الخارجية: “خاص جدًا.. المادة 26/55 من لائحة الـ FIFA، ظروف قاهرة تعيد نقاط الاتحاد.. المصدر: المحامي خوان كريسبو.. الإعلان النهائي الأسبوع المقبل”.

ويحتل الاتحاد حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، وفي حالة استعادته النقاط الـ 3، سيكون في المركز الثاني خلف الهلال بفارق 3 نقاط.