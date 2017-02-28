الاتصالات والبنوك ومكافحة المخدرات والزراعة.. أبرز توصيات محلي الحجرة

المواطن - عبد العزيز الشهري - الباحة

أقر المجلس المحلي لمحافظة الحجرة بالباحة خلال جلسة المجلس المحلي لمحافظة الحجرة الأولى، من عام 1438، بحضور أعضاء المجلس ومديري الإدارات الحكومية الخدمية بالمحافظة، ٤ توصيات للخدمات بالمحافظة.

وأقر المجلس -خلال الاجتماع- عددًا من التوصيات، ومنها الرفع للأمير مشاري بن سعود أمير المنطقة، ورئيس مجلس المنطقة حيال التعقيب على شركة الاتصالات على تقوية شبكة الاتصالات والإنترنت بالمحافظة، وكذلك متابعة العمل مع مؤسسة النقد السعودي على افتتاح أفرع لعددٍ من البنوك بالمحافظة، وكذلك الرفع لمدير إدارة مكافحة المخدرات حيال سرعة افتتاح شعبة لمكافحة المخدرات بالمحافظة، وأيضًا مخاطبة مدير الزراعة بالمنطقة حيال تبتير الأراضي الزراعية وذات الغطاء النباتي المسلمة لهم بالمحافظة حفاظًا عليها من التعديات.

وأشار محافظ الحجرة، الدكتور فيحان العتيبي، أن توجيهات الأمير مشاري بن سعود، أمير المنطقة، تحث على تلمّس احتياجات المواطنين، والاهتمام بالبنية التحتية بالمحافظة، وإيصال جميع الخدمات للمراكز والقرى التابعة للمحافظة ليستفيد منها المواطنون.

وشدد الدكتور فيحان على ضرورة بذل المزيد من الجهود في هذا الإطار، تنفيذًا لتوجيهات سموه الكريم وخدمةً لأبناء المحافظة.



