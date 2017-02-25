الاحتيال يُسقط مدير شركة تبيع أرخص الهواتف الذكية في العالم

المواطن - وكالات

اعتُقل اليوم، السبت، المدير التنفيذي لشركة “رينغنغ بيلز” المعروفة بكونها تبيع أرخص أنواع الهواتف الذكية في العالم، وذلك بتهمة الاحتيال، حيث قال أحد موزعي الهواتف إنه لم يتسلّم شحنة من أجهزة الهاتف من الشركة سبق أن دفع أثمانها.

ويباع هاتف “فريدم 251” بسعر بـ 251 روبية، أي 3.70 دولارًا، فيما أعلن عن الحجز المبكر لشرائه في فبراير 2016، وعلى الرغم من أن العديد من الزبائن تسلّموا طلباتهم من الهواتف، إلّا أن شركة “رينغنغ بيلز” اتُهمت بعدم تلبية كامل طلبات زبائنها.

وأوضحت شركة التوزيع ” آيام انتربرايزيس” أنها دفعت مبلغ 3 ملايين روبية (45 ألف دولار) بعد أن أقنعها غويل بتوزيع هاتفه، مشيرةً إلى أنها تسلّمت ما قيمته 1.4 مليون روبية من الأجهزة، مدعية أن كوادرها تلقوا تهديدات بالقتل “إذا ألحوا بمطالبتهم بالمال مرة أخرى”.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة، راهول سيرفاستافا، عملية الاعتقال لبي بي سي، وبأن غويل سيمثل أمام المحكمة.

وفي فبراير، بدأت شركة “رينغنغ بيلز” باستلام الأموال لشراء هواتفها، ووعدت -بشكلٍ أولي- أن تسلّم الطلبات قبيل يونيو، ولكن قادت كثرة الطلبات على الهواتف الرخيصة -التي تباع في موقع الشركة على الإنترنت- إلى عطل “سيرفر” الموقع.