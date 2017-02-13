الارصاد : درجة الحرارة تحت الصفر الخميس واستمرار الأحوال الجوية المطرية

المواطن – الرياض

توقعت الارصاد استمرار الأحوال الجوية المطرية على عدة مناطق من المملكة خلال الفترة من الثلاثاء القادم وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت الأرصاد انه من المتوقع أن يستمر تواجد السحب على شرق ووسط وجنوب وأجزاء من شمال المملكة غدا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال المملكة.

كما توقعت الارصاد انخفاض درجات الحرارة مصحوبا برياح سطحية على شمال وغرب المملكة ومن ثم وسط وشرق المملكة اعتبارا من مساء الخميس المقبل حيث ستصل درجة الحرارة الى مادون الصفر على الأطراف الشمالية للمملكة.