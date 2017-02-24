الاستثمارات السعودية المليارية تترقب عمليات إعادة إعمار اليمن

المواطن ـ الرياض:

يترقب رجال الأعمال السعوديين، استئناف مشاريعهم واستثماراتهم في اليمن، التي تزيد عن مئة مشروع، تصل قيمتها إلى مليارات الدولارت، فيما يأمل كثيرون الإسهام في عمليات إعادة الإعمار المرتقبة.

وكشف مجلس الأعمال السعودي – اليمني، في إحصاءات له، أنَّ “الاستثمارات السعودية في اليمن تقدر بحوالي أربعة بلايين دولار، تمثل 70% من قيمة الاستثمارات الخليجية، تنوعت ما بين صناعية، وزراعية، وأخرى سياحية وعقارية، وتوقفت غالبيتها منذ الانقلاب على الشرعية في اليمن”.

يذكر أنَّ رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر، أعلن الخميس أنَّ “مرحلة ‏الإعمار في البلاد ستبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة”، بعدما كشف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأربعاء، عن تقديم السعودية عشرة مليارات دولار لدعم الاقتصاد وعمليات إعادة الإعمار.