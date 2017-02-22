#الانترنت_الآمن يستهدف الطالبات بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في #الباحة

#الانترنت_الآمن يستهدف الطالبات بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في #الباحة

2017/02/22
الساعة 3:20 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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الانترنت الامن

المواطن – أمل الغامدي-الباحة

أقام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة الباحة ورشة استهدفت الطالبات بعنوان “الإنترنت الآمن” بالتعاون مع مجمع السيدة خديجة لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة، حيث كانت المحاضرة من إلقاء مدربات مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

وقالت المسؤولة عائشة الغامدي: “إن المركز في منطقة الباحة يتخذ دائماً أسلوب التشويق، واختيار المواضيع والمحاضرات التي تُناسب فئات المجتمع بكل فئاته”.

وأكدت الغامدي أن الورشة التي أُلقيت للطالبات تهدف للتوعية السليمة لاستخدام الإنترنت، والطرق الصحيحة له.

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