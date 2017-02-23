الانتهاء من الترتيبات النهائية لإطلاق جائزة ثانوية رفحاء للتميز

المواطن – شريف النشمي – رفحاء

أنهت ثانوية رفحاء الترتيبات النهائية لإطلاق جائرة ثانوية رفحاء للتميز والتي تستهدف المعلم والطالب واستقبل مدير مكتب التعليم بمحافظة رفحاء ذياب فراج الدخيل قائد ثانوية رفحاء مطلق عامش التومي و أمين عام الجائزة ممدوح ماجد الصخيل بحضور مدير قسم الشؤون التعليمية منيف خضير الضوي ومدير قسم الشؤون المدرسية خالد ناجي الشمري وقدم الدخيل شكره لقائد الثانوية وفريق العمل مباركًا لهم هذه الخطوة الريادية .

وأعلنت الثانوية أنه سيتم تدشين وإطلاق الجائزة يوم الأحد القادم عند الساعة 9:00 صباحًا على مسرح المدرسة .

وتهدف جائزة ثانوية رفحاء للتميز إلى :

1- إظهار تقدير المجتمع لمهنة التعليم.

2- تفعيل دور المعلم وإظهار حماسه واعتزازه بمهنت. ه

3- مكافأة جهود المعلمين المتميزين في مجالاتهم.

4- دعم وتشجيع الأفكار الإبداعية لدى المعلمين.

5- إذكاء روح التنافس الإيجابي بين الطلاب لتحقيق التفوق والإبداع.

6- حث الطلاب على الاستمرارية في تنمية الذات والاهتمام بالسمات الشخصية.

7- تعزيز ثقافة التميز.

8- تشجيع الطلبة المتفوقين وتنمية قدراتهم ومواهبه. م

9- مشاركة الطلاب في وضع حلول للمشاكل السلبية في المدرسة.

10 – مشاركة المجتمع من خلال برامج التطوع.

وتنقسم جائزة ثانوية رفحاء للتميز إلى عدة فروع :

1- جائزة المعلم المتميز.

2- جائزة المعلم المثالي.

4- جائزة المعلم المبادر.

5- جائزة الطالب المتميز.

6- جائزة الطالب المثالي.

7- جائزة البحث العلمي.

8- جائزة الابتكارات العلمية.

9- جائزة التطوع والمبادرة.

10- جائزة الفصل المثالي.