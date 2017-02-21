الانضباط ترفض طلب النصر وتعاقب مسؤولاً في التعاون !

المواطن ـ محمد سلام

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قرارات عديدة أصدرتها لجنة الانضباط اليوم الثلاثاء، حيث رفضت ترفض الدعوى المقامة من نادي النصر ضد مدير الاحتراف بنادي الشباب، ماجد المرزوقي، بدعوى إساءته للمدعي إعلامياً، لعدم ثبوت الإساءة.

وقررت رفض الدعوى المقامة من مقيم الحكام فايز الكابلي ضد الحكم محمد المرواني بدعوى إساءته للمدعي إعلامياً، لعدم ثبوت الإساءة، كما أوقفت أمين عام نادي التعاون علي الشايعي مباراتين وغرامة 40 ألف ريال، لمحاولته التهجم على مسؤول المباراة في لقاء الاتحاد بدوري جميل

وأوقفت نائب رئيس نادي التعاون فيصل أبا الخيل مباراتين وغرامة 40 ألف ريال لمحاولته التهجم على مسؤول المباراة للقاء الاتحاد بدوري جميل، ورفضت احتجاج نادي التعاون على حكم مباراة الاتحاد بدوري جميل القاضي بمنح اللاعب محمد أبو سبعان البطاقة الحمراء في اللقاء.

كما أعلنت تقبل احتجاج نادي أحد ضد نظامية مشاركة لاعب الفتح إبراهيم النجراني في الدوري الممتاز للشباب واعتبار فريق أحد فائزاً بنتيجة 3-0.