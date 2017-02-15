البحث جارٍ عن مفقود سيول أبها

المواطن – سعيد ال هطلاء- عسير

يواصل الدفاع المدني في أبها ميدانياً أعمال البحث عن المفقود الذي جرفته مياه السيول يوم أمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بعسير العقيد محمد العاصمي أن مدني البرك باشر 3 بلاغات حول دخول مياه الأمطار لفناء (أحواش) ثلاثة منازل، وقامت الفرق بتوثيق الحالات وحصرها ومعالجة الوضع القائم، كما باشر استخراج سيارة من طراز فورشنر ما بين طريق الساحل والبحر بالموقع المسمى المحاجي كانت بحالة تغريز وتسليمها لصاحبها.

كما باشر مدني البرك عند الساعة ١١:٠٥ اليوم الأربعاء بلاغاً عن تضرر منزل أحد المواطنين وسقوط حائط الفناء بسبب الأمطار ولا يوجد أي إصابات أو إشكاليات، وتم إثبات الحالة وتوجيهه بالتقدم عن طريق المحافظة واستكمال الإجراءات عن طريق لجنة الأضرار.

وأضاف أنه في تمام الساعة ١١:٤٥ صباحاً ورد بلاغ عن تضرر منازل بمياه الأمطار، وعلى الفور تم تحريك الفرق والمعدات اللازمة، وبالوصول وجد أن الحادث عبارة عن تضرر منزل أحد المواطنين بوجود تجمع للمياه بكميات كبيرة بسبب الأمطار ولا يوجد أي إصابات، وتم التعامل مع الحالة.

وقال العاصمي إن الأمطار ما زالت تتواصل لليوم الثاني على منطقة عسير، وشملت عدة محافظات ما بين متوسطة إلى غزيرة، داعياً إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.