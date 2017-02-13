البحرين تُسقط الجنسية عن 5 مدانين بالتخابر مع إيران

المواطن – المنامة

أيدت محكمة الاستئناف العليا في البحرين الحكم بإسقاط جنسية خمسة أشخاص أدينوا بتهمة التخابر مع إيران وتأسيس جماعة إرهابية.

وعدلت محكمة الاستئناف عقوبة أحد المدانين من السجن المؤبد إلى السجن 15 سنة، بعدما عاقبت محكمة الدرجة الأولى ستة منهم بالسجن المؤبد واثنين آخرين بالسجن مدة خمس عشرة سنة، وإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين.

وأدين المتهمون بالسعي لدى دولة أجنبية هي إيران والتخابر مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين بأن قاموا بتزويده بمعلومات بحركة دوريات أمن خفر السواحل ونقاط ثباتها حتى يتم تهريب الأسلحة والمفرقعات وتمت الجرائم بناء على تلك المعلومات.

كما وجه لهم الاتهام بالتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات في أحد المعسكرات بإيران بقصد ارتكاب أعمال إرهابية في البحرين، وذلك خلال الفترة بين عامى 2013 و2015.