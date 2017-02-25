البرلماني العربي في اليوم الوطني الكويتي: إنجازات على طريق التنمية

المواطن - وكالات

قدم الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، التهنئة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني والتحرير لدولة الكويت.

وأكد رئيس البرلمان العربي -خلال بيان رسمي له- على اعتزاز الشعب العربي لما حققته دولة الكويت من إنجازات مهمة على طريق التقدم، والتنمية الشاملة، وتعزيز مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطيها الإقليمي والدولي، والسير بخطى حثيثة نحو النهضة والتنمية الشاملة لبناء الإنسان الكويتي، وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم.

وتمنى السلمي للأمير، ولدولة الكويت، ولشعبها الشقيق دوام الرفعة والازدهار، ومزيدًا من التقدم والرخاء والأمن والأمان، وجاء ذلك من خلال رسالة التهنئة التي توجه بها رئيس البرلمان العربي إلى أمير دولة الكويت، وولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الأمة، وأعضاء البرلمان العربي من دولة الكويت.