البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بتطبيق قرار تجريم الاستيطان

المواطن – الرياض

طالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بتطبيق قراره رقم 2334 الخاص بتجريم الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة.

ووصف السلمي في بيان إقرار إسرائيل “قانون شرعنة الاستيطان” على أملاك الفلسطينيين الذي يبيح الشروع بالاستيلاء على أراضي الضفة الغربية والقدس دون مساءلة وعقاب بأنه “قانون لسلب الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وشدد على أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لهذا القانون “يعتبر جريمة حرب وانتهاكاً مباشراً للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية كما يعد تحدياً سافرا للإرادة الدولية الجماعية للعمل من أجل السلام”.

وقال إن “تنفيذ هذه التدابير الخطيرة والكارثية من قبل الكيان الصهيوني الغرض منها تدمير أسس حل الدولتين واحتمالات السلام”، مؤكداً أنه بدون قيام دولة فلسطينية لن يكون هناك سلام أو استقرار بالمنطقة والعالم.

ودعا السلمي المجتمع الدولي بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس إلى اتخاذ خطوات جدية وفعلية على الأرض لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن وأحدثها القرار 2334 الذي صدر في 23 ديسمبر الماضي وأقر وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار رئيس البرلمان إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والإنسانية ووضع حد لتمادي الكيان الصهيوني ونظامه القائم على الفصل العنصري والتطهير العرقي “بحيث تشمل المساءلة تدابير للمحاسبة وفرض عقوبات صارمة قبل فوات الأوان”.