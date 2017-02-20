البريد السعودي يطلق خدمة البريد الإلكتروني للجهات الحكومية “موثوق”

المواطن – سعيد آل هطلاء – الرياض

أطلقت مؤسسة البريد السعودي بالاتفاق مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسر خدمة البريد الإلكتروني الحكومي (موثوق) وذلك ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ لمؤسسة البريد السعودي.

وتهدف خدمة (موثوق) إلى تمكين الجهات الحكومية وموظفيها من التواصل والتعامل عبر البريد الإلكتروني وفق أعلى معايير الأمن المعلوماتي بموثوقية واعتمادية عالية بأعلى نسبة استمرارية في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية ودعم للخدمة (24) ساعة طوال أيام الأسبوع كاملة .

‎وستتيح الخدمة للجهات الحكومية فرصة التوسع اللامحدود في الأعمال مع عدم تكرار وتشتت الجهود المبذولة لخدمات التواصل الإلكتروني وذلك بأسعار تنافسية صممت بتقنيات الحوسبة السحابية داخل المملكة وبمرونة عالية ومستجيبة للاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية لتكون خدمة موثوق الشريك الرائد للقطاع الحكومي في تقديم خدمات التواصل الإلكتروني وقد تم تخصيص الرقم الموحد 9200033361 والبريد الالكتروني info@mawthouq.gov.sa لاستقبال الاستفسارات وطلبات الجهات الحكومية لخدمات (موثوق)

وتأتي هذه الخدمة لتنضم إلى سلسلة الخدمات التي تقدمها مؤسسة البريد السعودي في إطار توجه المؤسسة نحو تفعيل تطبيقات الحكومة الإلكترونية في المملكة بما يلبي احتياجات العملاء والمستفيدين من الجهات الحكومية والأفراد وذلك من خلال تقديم خدمة بريدية عصرية تستفيد من أفضل التقنيات المتبعة عالمياً لدعم تفعيل التعاملات الحكومية الإلكترونية التي تعتبر الخدمةُ البريدية جزءاً أساسياً لنجاحها وتحقيق أهدافها .