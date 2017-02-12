البقعاوي: 3 محاور أساسية للارتقاء بمهنة الهندسة

المواطن – الرياض

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس جميل البقعاوي أن هناك 3 محاور أساسية للارتقاء بمهنة الهندسة في المملكة هي نظام مزاولة المهنة وإقرار كود البناء إضافة إلى الكادر الهندسي.

وقال البقعاوي في مداخلة مع قناة “الإخبارية” إن نظام مزاولة المهنة نقلة نوعية لتنظيم الهندسة وينعكس بشكل إيجابي على مخرجاتها.

وأكد أن الهيئة حالياً ستعمل على تدريب وأعداد المهندسين لتطبيق الأنظمة التي أقرت.

من جانبه قال عضو الهيئة العليا في الهيئة السعودية للمهندسين مهدي آل سليمان أن الهيئة لديها عدة برامج منها تطوير المهندسين الحاليين وابتعاث حديثي التخرج لدراسة اللغة الإنجليزية.