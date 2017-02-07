البكيري لرئيس الاتحاد: إهدى يا ريس!

المواطن ـ محمد سلام

طالب الكاتب الرياضي محمد البكيري رئيس نادي الاتحاد، حاتم باعشن، بالتركيز في عمله خلال الفترة الحالية، وعدم الالتفات إلى أي أمور أخرى، منتقدًا ما ذكره باعشن اليوم، وتأكيده على أنه لا يمتلك جيش من الإعلاميين للدفاع عنه.

وقال البكيري: “لم أكن أتمنى أن ينزلق حاتم باعشن مجددًا في هكذا تصاريح عن اتفاق أو اختلافات جمهور الاتحاد حوله.. إهدى يا ريس، وراك كاس”.

وأضاف: “عزيزي حاتم باعشن، تبقّى القليل من الموسم، محصّلته: 9 مباريات، ومركز متقدم في الدوري، ونهائي.. نسأل الله أن ترفع كأسه.. همّتك وتركيزك يا ريس، هذا الأهم”.

وكان باعشن قد أوضح -من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”- أن جمهور الاتحاد يعي تمامًا مغزى رسالته عندما طالب العشاق بعدم التدخل في الأمور الفنية للمدرب، مؤكدًا على أنه لا يجهل قيمة وتأثير مدرج العميد، وأنه لا يمتلك جيشًا من الإعلاميين للدفاع عن مواقفه وتصريحاته.

وقال: “جمهور الاتحاد يعي تمامًا مغزى رسالتي، فلست من يجهل قيمة وتأثير روح الاتحاد”، وأضاف: “لا يوجد مع حاتم باعشن جيش من الإعلاميين يدافعون عنه، لكن معاه جمهور الاتحاد الذي يميّز بين الخبث والطيب.. روح الاتحاد”، مختتمًا بالتأكيد على أنه يبادل مدرج العميد الاحترام والعشق.