البكيري: محترف الأهلي رد على “ناكر الجميل”!

المواطن ـ محمد سلام



أشاد الكاتب الرياضي محمد البكيري بما فعله الدولي العراقي سعد الأمير، محترف النادي الأهلي، ورفضه الاحتفال بالهدف الذي سجله في مرمى فريقه السابق القادسية، مؤكدًا على أن هذا التصرف يرد على ما قام به لاعب الاتحاد السابق والأهلي الحالي، عبد الفتاح عسيري، الذي احتفل بفوز فريقه بالـ 4 على الاتحاد بالدوري، واصفًا عسيري بأنه ناكر الجميل.

وكان سعد الأمير قد أحرز هدفي الأهلي في شباك القادسية من ركلة جزاء، ليتقدم الراقي بنتيجة 3 ـ 1 في الشوط الأول من مباراته أمام القادسية في دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ورفض اللاعب الاحتفال بالهدف بعد تسجيله.

وعلّق البكيري على تصرف الأمير، وقال عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): “يا ناكر الجميل، حدثني عن الأخلاق أحدثك عن سعد الأمير المحترف العراقي في الأهلي.. يرفض الاحتفال بأول أهدافه في مرمى القادسية فريقه السابق”، واضعًا مع تغريدته صورة للاعب عبد الفتاح عسيري وهو يشير بأصابعة بالـ 4 بعد فوز الأهلي على الاتحاد بالدوري.