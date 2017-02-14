البنتاجون: أسلحة كوريا الشمالية تهديد خطير للأمن القومي

المواطن – نت

أدانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أمس الاثنين، أحدث تجربة صاروخية لكوريا الشمالية، مضيفة أن التزام الولايات المتحدة بحماية أراضيها وأراضي حلفاء مثل اليابان وكوريا الجنوبية راسخ .

وقال المتحدث باسم البنتاجون الكابتن جيف ديفيز: برامج الأسلحة غير المشروعة لكوريا الشمالية تهديد واضح وخطير للأمن القومي.

وأضاف: نحن قادرون على التصدي لأي هجوم بصاروخ باليستي من كوريا الشمالية، وسنتخذ كل الإجراءات الضرورية لردع ودحر الأخطار التي تحدق بأراضينا ومواطنينا وأراضي حلفائنا ومواطنيهم.

وأوضح، أن الصاروخ كان فيما يبدو صاروخًا باليستيًا متوسط المدى، وهو نوع يطلق من على الأرض يختلف عن الصواريخ التي كانت كوريا الشمالية تطلقها من غواصات في الماضي.